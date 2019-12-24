ÃœnlÃ¼ model, 20 yÄ±llÄ±k kariyerinin baÅŸlangÄ±cÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±: "GÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼n farklÄ± olduÄŸunu bu yÃ¼zden de asla model olamayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylediler bana. Hatta asla podyuma Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ±mÄ± da eklediler. MÃ¼ÅŸteriler, ajanslar... Hep aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylediler."



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