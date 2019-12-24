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24 AralÄ±k 2019 - 14:25,

Shanina Shaik: Görüntüm yüzünden her kapÄ±dan geri çevrildim

ÃœnlÃ¼ model teninin rengi yÃ¼zÃ¼nden birÃ§ok yerden geri Ã§evrildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

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1

Son dÃ¶nemin en gÃ¶zde modellerinden biri olan Shanina Shaik, kariyerinin baÅŸÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k hakkÄ±nda konuÅŸtu.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

2

BirÃ§ok kez Victoria's Secret defilelerine de Ã§Ä±kan 28 yaÅŸÄ±ndaki Shaik, mesleÄŸine baÅŸlarken ten rengi yÃ¼zÃ¼nden birÃ§ok ajansÄ±n kendisini geri Ã§evirdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USAÂ 

3

Harper's Bazaar Arabia dergisinin Ocak 2020 sayÄ±sÄ±na kapak pozu veren Shaik, derginin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USAÂ 

4

ÃœnlÃ¼ model, 20 yÄ±llÄ±k kariyerinin baÅŸlangÄ±cÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±: "GÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼n farklÄ± olduÄŸunu bu yÃ¼zden de asla model olamayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylediler bana. Hatta asla podyuma Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ±mÄ± da eklediler. MÃ¼ÅŸteriler, ajanslar... Hep aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylediler."

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USAÂ 

5

Shaik, seÃ§melere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama istediÄŸi iÅŸi alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Shaik, ten rengi yÃ¼zÃ¼nden uzun sÃ¼re dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, sektÃ¶rÃ¼n aradan geÃ§en zamanda Ã§ok da fazla deÄŸiÅŸmediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USAÂ

6

Shaik "Avrupa'da seÃ§melere gittiÄŸimi ve ten rengim yÃ¼zÃ¼nden geri Ã§evrildiÄŸimi hatÄ±rlÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

7

Avustralya doÄŸumlu olan Shanina Shaik'in babasÄ± Hanif Shaik Suudi Arabistan ve Pakistan melezi. Annesi Kim Shaik ise Litvanya kÃ¶kenli.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

8

Shanina Shaik, geÃ§en yÄ±l DJ Ruckus ile evlenip birkaÃ§ ay sonra boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

9

Shaik, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda babasÄ±yla.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

10

Bebek Shanina annesiyle..

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

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