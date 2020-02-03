Shakira ve Jennifer Lopez, Süper Kupa (Super Bowl) devre arasına damga vurdu
Sadece ABD'de değil tüm dünyadaki spor tutkunlarının merakla beklediği Super Bowl finali yapıldı. Kansas City Chiefs'in 50 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştığı geceye nefes nefese geçen bu karşılaşmanın yanı sıra Shakira ve Jennifer Lopez'in performansları damga vurdu.
AFP, AP, REUTERS
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Her iki ünlü sanatçı da hem tek tek hem de birlikte sahneye çıktı. Şarkıları ve danslarıyla seyirciyi coşturdu. Shakira ve Jennifer Lopez'in haftalar süren prova süreciyle hazırladığı o gösterisinden de objektiflere bu görüntüler yansıdı.