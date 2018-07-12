Shakira'yı izlemeye el ele geldiler

12 Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, ‘El Dorado’ isimli dünya turnesi kapsamında dün akşam Dolmabahçe’de Vodafone Park’ta sahne aldı. Shakira hayranları konser alanına akın etti.Konsere gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
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