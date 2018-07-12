Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Shakira'yı izlemeye el ele geldiler

Shakira'yı izlemeye el ele geldiler

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Vodafone Park’ta dün akşam 30 bin hayranını coşturdu. Konserine Türkçe “Merhaba Türkiye” diye başlayan şarkıcı “Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum” dedi.

Sayit DURMAZ - Fotoğraflar: Levent KULU / HÜRRİYET - Ajanslar
12.07.2018 - 00:26 | Son Güncelleme:
1 / 53
Shakirayı izlemeye el ele geldilerNext

12 Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, ‘El Dorado’ isimli dünya turnesi kapsamında dün akşam Dolmabahçe’de Vodafone Park’ta sahne aldı. Shakira hayranları konser alanına akın etti.Konsere gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

Etiketler: gazetehaberleri , konser

En Yeni Kelebek Galeriler

24 saatte 23 bin sterlin harcadı

24 saatte 23 bin sterlin harcadı

Survivor'ın bize kattığı en güzel şey sensin canım kızım

Survivor'ın bize kattığı en güzel şey sensin canım kızım

Sıfır makyaj Şeyma!

Sıfır makyaj Şeyma!

Sosyal medya uğruna...Köpek balığı saldırdı

Sosyal medya uğruna...Köpek balığı saldırdı

Bu kadar zalim olmayın

Bu kadar zalim olmayın

Evlendiler! Gelinlikte dikkat çeken detay...

Evlendiler! Gelinlikte dikkat çeken detay...

'Gözümle görmeden inanmam'

'Gözümle görmeden inanmam'

Shakira'yı izlemeye el ele geldiler

Shakira'yı izlemeye el ele geldiler

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi... İşte düğünden ilk kareler

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi... İşte düğünden ilk kareler

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri