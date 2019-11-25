Sezin Erbil hamilelik sürecini anlattı:37 haftada 20 kilo aldım

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
37 haftalık hamile olan Sezin Erbil, paylaştığı fotoğrafının altına duygusal bir yazı kaleme aldı. Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Erbil, 'Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim' ifadelerini kullandı.
2
İşte Sezin Erbil'in o paylaşımı...
Çok şükür 37.haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim, ‘hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener’ diyorum.
3
Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim. Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler öğrensin kızım. Çok soran olmuş, hamilelikte 20 kilo aldım. Doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım, siz beni örnek almayın.
4
Hamile kalmadan bir sene önce sigarayı zaten bırakmıştım, alkol hiç içmem, kola en sevdiğim şeydir ağzıma sürmedim. Kahve, çay, çiğ et, sokakta salata ve dip balığı asla yemedim. Hamileliğim boyunca sağlığımdan daha çok ‘çatlak kremi sürüp sürmediğim’ soruldu.
5
Ben çok üşendim ve herhâlde 10 kere falan sürmüşümdür, gördüğüm kadarı ile çatlağım olmadı belki son hafta olur fark etmez oda kızımdan bana hatıra olur.
6
Dokuz ay boyunca etrafımda hep; ‘şimdi krampların olacak, şimdi miden bulanacak’ diyenleri dinledim. Siz kimseyi konuşturmayın herkesin hamileliği kendine özeldir benimde başıma bir şeyler geldi ama anlatmama gerek yok sizde olacak diye bir şey yok.
7
Belki sonra vaktim olmaz diye sorularınızı yanıtlamak istedim, iyi enerjilerinizi bekliyorum, doğum yaparken evlat sahibi olmak isteyenlere dua edeceğim Allah nasip ederse, bana şans dileyin.