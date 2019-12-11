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Magazin
11 Aralık 2019 - 08:00,

Şeyma Subaşı: Nafakamın yetmeme ihtimali var mı?

Şeyma Subaşı, YouTube kanalında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Subaşı, namaz kılmaya devam edip etmediğini soran takipçisine “Namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah namaz kılmayı nasip eder tekrar” yanıtını verdi.

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1“Namaz kılıyorum” demiştin, bıraktın mı

“Namaz kılıyorum” demiştin, bıraktın mı?

"Annemle babam namazında niyazındadırlar. Ben Allah’a çok inancı olan biriyim, böyle yetiştirildim. Melisa’yı da böyle yetiştiriyorum. Kuran’ı okudum. İçki içmiyordum, namaza başladım. (Hamileyken) Kocaman karnım vardı, ayaklarımı kaldırarak abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum."

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"Namaz kılarak doğuma gittim. Hayat şartları, yeni jenerasyon, sosyal medya... Namaz kılamıyor oldum ve böyle devam etti. Allah inşallah namaz kılmayı nasip eder tekrar. İnancım değişmedi. Ben her gece Allah’a şükreden bir insanım. Allah beterin beterinden korusun ama parasızlık falan beni mutsuz edemez."

3Nafaka yetmiyor mu Tek gelirin nafaka mı

Nafaka yetmiyor mu? Tek gelirin nafaka mı?

"10 senedir beraber olduğum bir adamdan, 6 senedir de ortak çocuğumuz olan bir adamdan nafaka alıyorum. 18 yaşından 28 yaşına kadar en muhteşem yaşlarımı bir adama adamış, sonuçta ilişkisi yürümemiş biriyim."

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"1 sene evli kalmış olduğumdan para alıyorum. Anlatabildim herhalde. Yetmeme gibi bir ihtimal var mı? Çok şükür yetiyor da, tek gelirim ondan aldığım nafaka değil."

5Bebek’teki kafen Healthyish’te durumlar nasıl

Bebek’teki kafen Healthyish’te durumlar nasıl?

"Başta çok güzel gitti. Sonra benim yurtdışına gidiyor olmam oranın enerjisini düşürdü. Kiramız çok yüksek. Alkol satmıyoruz, sağlıklı yemeklerle yaklaşık 80 bin liralık kirasını çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkıyor ama cebime bir şey girmiyor. Kapatacağız gibi görünüyor. "

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