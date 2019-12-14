Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?
Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Şeyma Subaşı, yeniden kamera karşısına geçip takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
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1
Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Şeyma Subaşı, yeniden kamera karşısına geçip takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
2
Oğulcan Engin ve Burcu Esmersoy ile neden artık birlikte görünmüyorsunuz? Arkadaşlarımın bana en çok sorduğu soru bu, 'ne oldu?' diyorlar. Oğulcan hala benim canım kardeşim. Çok seviyorum, çok özeldir. Anne ve babasına bayılırım. Onlar da beni çok severler. Oğulcan ile özel bir şeyimiz vardı, kardeş kardeşe küstü gibi bir durum oldu. Benim ortam değişti, hayat böyle gitti. O kadar da büyük modernlik söz konusu değil. Oğulcan, tabii ki Acun abisiyle birlikte. O yüzden pek görüşemiyoruz.
3
Burcu ile gerçekten çok yakındık. Hatta benimle yakın diye başka birileri ona tavır bile almıştı. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami'deydim, 'bana destek olur musun?' dedi. O ne isterse yaparım. Ben de story'lerime koydum. Dürüst olmak gerekirse, Burcu'dan bunun geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın.
4
Beraber Maldivler'e gitmiştik. Oteli o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı. Beraber gezdiğimiz tozduğumuz da olmuştu. Yaşam tarzlarımızdan dolayı ayrıldık diyebiliriz. Ben enerjisel çok uyuz bir tip olabilirim, o tarz insanlar için. Fazla baskın karakterliyim. Benim gibi bir karakterin arkadaşı olmak yorabilir, çok baskınım çünkü. Biz çakışıyor olabilirz. Çok enerjim var.
5
Kıskanıldığını düşünüyor musun? Hayır. Bende kıskançlık güdüsü yok, belki de bu yüzden düşünmüyorum. Hiçbir zaman kötü niyetli kıskanmadım. 'Ya ne güzel bir evlililleri var' demek kıskanmaksa, evet bunu kıskandım.
6
Tekrar evlenmek istiyor musun? Hayalinde olan biri var mı? Yengeç burcuyum. 18 yaşıma kadar her sabah kahvaltısını ailesiyle beraber eden, her akşam babasından önce eve gelen bir kızdım. Her ortamdan kendimi bir şekilde çıkarmayı biliyorum. kendimi bu karaktere dönüştürdüm. Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Ben böyle bir ailede büyüdüm.