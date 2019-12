Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?

Tekrar evlenmek istiyor musun? Hayalinde olan biri var mı?

Yengeç burcuyum. 18 yaşıma kadar her sabah kahvaltısını ailesiyle beraber eden, her akşam babasından önce eve gelen bir kızdım. Her ortamdan kendimi bir şekilde çıkarmayı biliyorum. kendimi bu karaktere dönüştürdüm. Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Ben böyle bir ailede büyüdüm.