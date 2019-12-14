Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?

Oğulcan Engin ve Burcu Esmersoy ile neden artık birlikte görünmüyorsunuz?

Arkadaşlarımın bana en çok sorduğu soru bu, 'ne oldu?' diyorlar. Oğulcan hala benim canım kardeşim. Çok seviyorum, çok özeldir. Anne ve babasına bayılırım. Onlar da beni çok severler. Oğulcan ile özel bir şeyimiz vardı, kardeş kardeşe küstü gibi bir durum oldu. Benim ortam değişti, hayat böyle gitti. O kadar da büyük modernlik söz konusu değil. Oğulcan, tabii ki Acun abisiyle birlikte. O yüzden pek görüşemiyoruz.