Şeyh Edebali kimdir, ne zaman öldü? İşte Şeyh Edebali’nin hayatına ilişkin bilgiler…
Kuruluş Osman dizisiyle tekrar gündeme gelen Şeyh Edebali’nin hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdarı Osman Gazi’nin kayınbabası ve akıl hocası olan Şeyh Edebali’nin sözleri sık sık Kuruluş Osman dizisinde geçiyor. Peki, Şeyh Edebali kimdir, ne zaman öldü?
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Söylediği sözlerle Osman Gazi'ye pek çok konuda yol gösteren Şeyh Edebali'nin hayatına ilişkin bilgileri derledik:
Şeyh Edebali (1206-1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır.
Aslen Karamanlı'dır. İlk eğitimini Hanefi fıkıhçısı Necmeddin ez-Zâhidî'den aldı.] Daha sonra Şam'a giderek dönemin meşhur alimlerinden dersler aldı. Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı.
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Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu köyünde yaşadı. Kendi yaptırdığı zaviyede öğrenci yetiştirdi ve halkı aydınlattı. Bilecik'te yaptırdığı dergahta, Osman Gazi'yi de birçok defa misafir etti.
Rivayete göre, Osman Gazi, dergahta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür.
ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?
1206 yılında doğduğu tahmin edilen Şeyh Edebali, 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etti, dergâhının zikir odasına gömüldü.
Bilecik'te ve Eskişehir'de adına türbeler yapıldı. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi vefat etti.
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Şeyh Edebalı Türbesi
Bilecik’teki en önemli tarih miraslarından bir tanesidir. Orhan Gazi Camii’nin üst tarafındaki tepelik alandadır. Yapılış tarihi belli olmamakla birlikte Orhan Gazi devrinde inşa edildiği kabul edilmektedir.
Türbede Şeyh Edebali ile birlikte, şeyhin neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. Türbe ve dergâh, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür. Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.
Rivayete göre, Osman Gazi, dergahta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir:
“Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir.