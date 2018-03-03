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    Seyahate çıkacak herkesin bilmesi gereken 'teknolojik' ipuçları

    Özellikle yurt dışına seyahat ederken kullandığınız telefondan, yüklediğiniz uygulamalara, internet paketlerinizden kullandığınız operatöre kadar pek çok konuda dikkatli olmalısınız. İşte seyahate çıkacak herkesin bilmesi gereken önemli ipuçları... Bilmeyen kalmasın!

    Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    03.03.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:
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    Seyahate çıkacak herkesin bilmesi gereken teknolojik ipuçlarıNext

    Yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız öncesinde yapmanız gerekenler var! İşte pek çok kişinin gözden kaçırdığı; ancak hayati önemde olan pratik seyahat ipuçları...

    Etiketler: seyahat , teknoloji , uygulama , telefon
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