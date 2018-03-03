Seyahate çıkacak herkesin bilmesi gereken 'teknolojik' ipuçları
Özellikle yurt dışına seyahat ederken kullandığınız telefondan, yüklediğiniz uygulamalara, internet paketlerinizden kullandığınız operatöre kadar pek çok konuda dikkatli olmalısınız. İşte seyahate çıkacak herkesin bilmesi gereken önemli ipuçları... Bilmeyen kalmasın!
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