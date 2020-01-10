Sevilen deniz mahsulü karidesin faydaları

• D vitamini içeriği de yüksektir. Bu sayede dişlerin ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum ve fosfor dengesinin sağlanmasına yardımcıdır.



• Omega-3 yağ asitleri EPA VE DHA açısından da zengin bir içeriğe sahip olan karides, beyin fonksiyonlarının düzenli gelişimi ve çalışmasında etkilidir.