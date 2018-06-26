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    Haberler >Dünya>Sevgilisini GPS ile takip etti! Kuzeniyle böyle yakaladı...

    Sevgilisini GPS ile takip etti! Kuzeniyle böyle yakaladı...

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    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:
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    Sevgilisini GPS ile takip etti Kuzeniyle böyle yakaladı...Next

    İngiliz kadın bir süredir erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphe ediyordu. Bu şüpheleri zaman içinde derinleşti, erkek arkadaşını takip ettiğinde ise kendisi için korkunç manzarayla karşılaştı.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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