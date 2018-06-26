Sevgilisini GPS ile takip etti! Kuzeniyle böyle yakaladı...

İngiliz kadın bir süredir erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphe ediyordu. Bu şüpheleri zaman içinde derinleşti, erkek arkadaşını takip ettiğinde ise kendisi için korkunç manzarayla karşılaştı.
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