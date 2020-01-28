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Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 08:24, /

Sevgilisine tektaş hediye etti

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı önceki gün sevgilisi Madelein Lopez’le Vadİstanbul’daydı.

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Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen çift, “Ufukta evlilik var mı?” sorusuna “Bu işler kısmet, ne zaman olacağı hiç belli olmaz” cevabını verdi.

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Kabadayı’nın alışveriş merkezinde sevgilisine, doğum günü hediyesi olarak 40 bin TL değerinde tektaş pırlanta yüzük aldığı öğrenildi.

3Sevgilisi Kolombiyalı

Sevgilisi Kolombiyalı

Soner Sarıkabadayı uzun zamandır 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşıyor. Çift 'Tarifi Zor' klibinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

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Soner Sarıkabadayı'nın sevgilisini annesiyle tanıştırdığı evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edilmişti.

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