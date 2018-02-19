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    Sevgilisi gizli sevgilisiyle telefonda yakaladı... Sonrası vahşet

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    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:
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    Sevgilisi gizli sevgilisiyle telefonda yakaladı... Sonrası vahşetNext

    İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Rachel Biscoe, 6 yıllık nişanlısı 50 yaşındaki Trevor Camp'i gizli sevgilisiyle telefonla konuşurken yakaladı. Adam yarı çıplak şekilde konuşurken yakalanınca aralarında şiddetli bir kavga başladı.

    Etiketler: ingiltere , Sevgili , yaralama
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