Sevgilisi gizli sevgilisiyle telefonda yakaladı... Sonrası vahşet

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Rachel Biscoe, 6 yıllık nişanlısı 50 yaşındaki Trevor Camp'i gizli sevgilisiyle telefonla konuşurken yakaladı. Adam yarı çıplak şekilde konuşurken yakalanınca aralarında şiddetli bir kavga başladı.
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