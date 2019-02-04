Sevgiliniz sizi gözetliyor! İşte anlamanın yolu

Mesajlaşmalarınız, fotoğraflarınız, anlık konumunuz, rehberiniz ve cihazınızda bulundurduğunuz ve yaptığınız ne varsa… Gelişen teknolojik imkanlar hayatınızı alt üst edebilir. Peki izlendiğinizi nasıl anlarsınız?
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