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    Haberler >Teknoloji>Sevgiliniz sizi gözetliyor! İşte anlamanın yolu

    Sevgiliniz sizi gözetliyor! İşte anlamanın yolu

    Eski veya mevcut sevgiliniz/eşiniz şu anda cep telefonunuzdan sizi anbean izliyor olabilir. Dahası, buna ortam sesi ve görüntüsü almak da dahil! Peki izlendiğinizi nasıl anlarsınız?

    Hürriyet Haber
    04.02.2019 - 13:24 | Son Güncelleme:
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    Sevgiliniz sizi gözetliyor İşte anlamanın yoluNext

    Mesajlaşmalarınız, fotoğraflarınız, anlık konumunuz, rehberiniz ve cihazınızda bulundurduğunuz ve yaptığınız ne varsa… Gelişen teknolojik imkanlar hayatınızı alt üst edebilir. Peki izlendiğinizi nasıl anlarsınız?

    Etiketler: telefon , internet , teknoloji

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