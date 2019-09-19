Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Sevgili kara kalpli takipçiler, yeter çirkinliğiniz

Sevgili kara kalpli takipçiler, yeter çirkinliğiniz

Dansçı ve koreograf Burçin Orhon, sosyal medya üzerinden kendisine ve ailesine yönelik saygı kurallarını aşan eleştirilere sonunda dayanamadı.

INSTAGRAM

Hürriyet Haber
19.09.2019 - 15:05 | Son Güncelleme:
1 / 9
Sevgili kara kalpli takipçiler, yeter çirkinliğinizNext

Orhon, Kuşadası'nın Caferli Köyü'nde düzenlenen bir festival kapsamında dans gösterisi sunan kızı Zeynep Uygur'un videosunu paylaşmıştı. Birçok takipçisinden beğeni alan bu videolara bazı takipçiler saygı ve terbiye kurallarını aşan saygısız yorumlar yaptı.

INSTAGRAM

Etiketler: zeynep uygur , caferli köyü

En Yeni Kelebek Galeriler

Sevgili kara kalpli takipçiler, yeter çirkinliğiniz

Sevgili kara kalpli takipçiler, yeter çirkinliğiniz

"Aman ağzımızın tadı kaçmasın..."

"Aman ağzımızın tadı kaçmasın..."

'Yemek takımımın değeri 1,5 milyon TL'

'Yemek takımımın değeri 1,5 milyon TL'

Dördüncü bebeğe gün sayıyor

Dördüncü bebeğe gün sayıyor

Gamze Özçelik moda dünyasına döndü: Kurallarıma, yaşam tarzıma göre çizdim

Gamze Özçelik moda dünyasına döndü: Kurallarıma, yaşam tarzıma göre çizdim

Ne ‘Aşk-ı Memnu’ymuş arkadaş

Ne ‘Aşk-ı Memnu’ymuş arkadaş

Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdular

Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdular

Burada evlenmiştim, vazgeçemiyorum

Burada evlenmiştim, vazgeçemiyorum

Aylar sonra denize açıldı

Aylar sonra denize açıldı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.