Sevgili kara kalpli takipçiler, yeter çirkinliğiniz

Orhon, Kuşadası'nın Caferli Köyü'nde düzenlenen bir festival kapsamında dans gösterisi sunan kızı Zeynep Uygur'un videosunu paylaşmıştı. Birçok takipçisinden beğeni alan bu videolara bazı takipçiler saygı ve terbiye kurallarını aşan saygısız yorumlar yaptı.
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