Modern Ã§aÄŸlarÄ±n peri masalÄ± kahramanlarÄ± olarak nitelendirilen Prens William ile Kate Middleton'Ä±n Ã¶zel hayatlarÄ± Hollywood Ã¼nlÃ¼lerinin Ã¶zel hayatlarÄ±ndan bile Ã§ok daha fazla merak ediliyor. Ã–zellikle de evlilik Ã¶ncesi dÃ¶nemleri.Â
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