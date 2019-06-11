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Sevgilisi gibi deÄŸil hizmetçisi gibi davranÄ±rdÄ±

ÅžÃ¶hretleri gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerini bile geride bÄ±rakan Prens William ile Kate Middleton hakkÄ±nda dudak uÃ§uklatan bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.Â 

HÃ¼rriyet Haber
11.06.2019 - 14:17 | Son GÃ¼ncelleme:
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Sevgilisi gibi deÄŸil hizmetÃ§isi gibi davranÄ±rdÄ±Next

Modern Ã§aÄŸlarÄ±n peri masalÄ± kahramanlarÄ± olarak nitelendirilen Prens William ile Kate Middleton'Ä±n Ã¶zel hayatlarÄ± Hollywood Ã¼nlÃ¼lerinin Ã¶zel hayatlarÄ±ndan bile Ã§ok daha fazla merak ediliyor. Ã–zellikle de evlilik Ã¶ncesi dÃ¶nemleri.Â

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, AVALONÂ 

Etiketler: prens charles

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