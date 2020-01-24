Sevgili değiliz ama herkesin aşık olduğumuza inanmasını istiyoruz

Onlar böyle söylese de çifti buz üstünde izleyenler pek öyle düşünmüyor. Bukin ve Stepanova, insanların bu düşüncesinin kendileri için bir tür iltifat olduğunu belirtiyor. Stepanova'ya göre insanlar buz üstünde gerçek bir şeyler görmek istiyor. Gerçek hayatta aramızda olansa... Çok yakın bir ilişkimiz var. Bana öyle geliyor ki Ivan ile aramızdaki bu ilişkiyi tanımlayamam. Vanya (Ivan) ile 13 yıldır birlikte çalışıyoruz ve aramızda anlayışa dayalı böyle bir ilişki olduğu için şanslı hissediyoruz."