Sevgili değiliz ama herkesin aşık olduğumuza inanmasını istiyoruz
"Gerçekte aramızdaki ilişkiyi açıklayamıyorum. Tam 13 yıldır yani çocukluğumuzdan bu yana birlikteyiz. Bunca yıldır böylesine anlaşabildiğimiz için de kendimizi şanslı hissediyoruz." Bu sözler son dönemde spor dünyasının en başarılı ikililerinden birine ait. Çocukluk yıllarından beri artistik buz patenine gönül veren ve son yıllarda bu alanda çeşitli başarılana imza atan ikili dışarıdan bakıldığında sevgili gibi görünseler de öyle olmadıklarını söylüyorlar.
AP, AFP, REUTERS, INSTAGRAM
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"Gerçekte aramızdaki ilişkiyi açıklayamıyorum. Tam 13 yıldır yani çocukluğumuzdan bu yana birlikteyiz. Bunca yıldır böylesine anlaşabildiğimiz için de kendimizi şanslı hissediyoruz." Bu sözler son dönemde spor dünyasının en başarılı ikililerinden birine ait. Çocukluk yıllarından beri artistik buz patenine gönül veren ve son yıllarda bu alanda çeşitli başarılara imza atan ikili dışarıdan bakıldığında sevgili gibi görünseler de öyle olmadıklarını söylüyorlar.
AP, AFP, REUTERS, INSTAGRAM
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Biri aynı dalda 1980'lerin olimpiyat şampiyonu olan babanın oğlu diğeri de bir sürat patencisi bir baba ile voleybolcu bir annenin kızı. Rus çift Ivan Bukin ile Alexandra Stepanova son birkaç yıldır Buz Dansı dalında kelimenin tam anlamıyla "pistlerin tozunu attırıyor." Teknik olarak sahip oldukları başarının yanı sıra dans tarzlarıyla da bu spora bir heyecan getiren çift şu sıralar Avusturya'nın Graz kentinde devam eden Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası'nda mücadele ediyor. 24 yaşındaki Stepanova ile 26 yaşındaki Bukin, madalya için buz üstünde ter döküyor.
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Ivan Bukin ile Alexandra Stepanova, yarışma kariyerlerine 2013 yılında Dünya Gençler Şampiyonu olarak başladı, bundan bir yıl sonra da Rusya Gençler şampiyonu oldu. Ondan sonra da bir üst basamağa geçip Avrupa ve dünya şampiyonalarında piste çıkmaya başladı.
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Bukin ve Stepanova, 2015 ve 2018'de Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Geçen yıl da gümüş madalyayı kariyer başarıları arasına ekledi. Çiftin kazandığı bu madalyalarda teknik üstünlüklerinin yanı sıra buz üstündeki kimyalarının da çok etkisi var. Öyle ki herkes onları gerçek hayatta da iki sevgili sanıyor. Her ne kadar gerçekten öyle görünseler de durum öyle değil.
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Çocukluk yıllarından bu yana birlikte çalışan Ivan Bukin ve Alexandra Stepanova, bu soru ne zaman kendilerine sorulsa gerçek hayatta sevgili olmadıklarını söylüyor. Stepanova'ya göre bu yaptıkları iş için gerekli bir durum. "Biz gerçek hayatta sevgili değiliz. Ama dans ederken, insanların bunun gerçek aşk olduğuna inanmalarına ihtiyacımız var."
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Onlar böyle söylese de çifti buz üstünde izleyenler pek öyle düşünmüyor. Bukin ve Stepanova, insanların bu düşüncesinin kendileri için bir tür iltifat olduğunu belirtiyor. Stepanova'ya göre insanlar buz üstünde gerçek bir şeyler görmek istiyor. Gerçek hayatta aramızda olansa... Çok yakın bir ilişkimiz var. Bana öyle geliyor ki Ivan ile aramızdaki bu ilişkiyi tanımlayamam. Vanya (Ivan) ile 13 yıldır birlikte çalışıyoruz ve aramızda anlayışa dayalı böyle bir ilişki olduğu için şanslı hissediyoruz."
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Ivan Bukin, 1993 yılında Moskova'da dünyaya geldi. Babası, 1980'lerin bol madalyalı buz dansçılarından Andrei Bukin annesi de yine eski bir buz dansçısı olan Elena Vasiukova. Bukin, buz patenine henüz 5 yaşındayken başladı.
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Partneri Alexandra Stepanova ise 1995'te Saint Petersburg'da dünyaya geldi. Babası eski bir sürat patencisi annesi ise voleybolcu. 4 yaşındayken buz pateni yapmaya başladı.
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O dönemde yaşadıkları St. Petersburg'da buz pateni okulu olmadığı için ailece Moskova'ya taşındılar.
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Ivan Bukin'in babası Andrei Bukin ise şu anda 62 yaşında. O dönemde buz dansındaki partneri olan Natalia Bestamianova ile beş kez Avrupa, dört kez dünya şampiyonu oldu. Çift, 1984 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, 1988 Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalya kazandı.