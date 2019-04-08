Setlerden sahnelere...

1965-1980 yılları arasında Yeşilçam yıldızları art arda gazino sahnelerine çıkmış, oyunculuktan almadıkları paralar kazanmıştı. Dizileri final yapan yıldızlar yıllar önceki kazanç kapısını yeniden açtı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.