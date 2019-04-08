Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Setlerden sahnelere...

Setlerden sahnelere...

1965-1980 yılları arasında Yeşilçam yıldızları art arda gazino sahnelerine çıkmış, oyunculuktan almadıkları paralar kazanmıştı. Dizileri final yapan yıldızlar yıllar önceki kazanç kapısını yeniden açtı.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
08.04.2019 - 09:55 | Son Güncelleme:
1 / 9
Setlerden sahnelere...Next

Dizileri final yapan yıldızlar yıllar önceki kazanç kapısını yeniden açtı.

Etiketler: dizi , sahne , müzik

En Yeni Kelebek Galeriler

Setlerden sahnelere...

Setlerden sahnelere...

100 günlük evlilikte şok iddia! Boşanıyorlar mı?

100 günlük evlilikte şok iddia! Boşanıyorlar mı?

'Erken gitmeseydin hayatımdaki hataları yapmazdım'

'Erken gitmeseydin hayatımdaki hataları yapmazdım'

Ece Erken ve eski eşi yıllar sonra bir araya geldi! Çıldırtan yorum...

Ece Erken ve eski eşi yıllar sonra bir araya geldi! Çıldırtan yorum...

'Eskidendi... Çok eskiden...'

'Eskidendi... Çok eskiden...'

İşte İlayda bebek

İşte İlayda bebek

Yüzükler pahalı

Yüzükler pahalı

Fahriye ve Burak'tan sürpriz karar!

Fahriye ve Burak'tan sürpriz karar!

Ünlü oyuncu kendini müziğe kaptırınca...

Ünlü oyuncu kendini müziğe kaptırınca...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.