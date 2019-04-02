'Seti birbirine kattı' iddiasına Demet'ten açıklama: O kişi bana laf attı!

Can Yaman'ın Anadolu Yakası'nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir izleyicinin "Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?" demesi üzerine çok sinirlendiği ve elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattığı iddia edildi.
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