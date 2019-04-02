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'Seti birbirine kattı' iddiasına Demet'ten açıklama: O kişi bana laf attı!

Oyuncu Can Yaman'ın rol aldığı dizi setinde fırlattığı fotoğraf makinesi ile oyuncu arkadaşının yaralanmasına sebep olduğu iddia edildi. Çıkan haberlere açıklama Demet Özdemir'den geldi!

Hürriyet Haber
02.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Seti birbirine kattı iddiasına Demetten açıklama: O kişi bana laf attıNext

Can Yaman'ın Anadolu Yakası'nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir izleyicinin "Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?" demesi üzerine çok sinirlendiği ve elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattığı iddia edildi.

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