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Taht Oyunları'ndan nikah masasına: Dizi yıldızları evlendi

Ünlü dizinin yıldızları arasında sette başlayan aşk nikah masasına uzandı.

Hürriyet Haber
25.06.2018 - 09:27 | Son Güncelleme:
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Taht Oyunlarından nikah masasına: Dizi yıldızları evlendiNext

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin iki yıldısı Rose Leslie ile Kit Harrington'ın sette başlayan aşkları evlilikle taçlandı. İki oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu İskoçya'da bir şatoda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Leslie ve Harrington'ın düğününe dizideki rol arkadaşları da katıldı. İşte genç oyuncuların mutlu gününden objektiflerde yansıyanlar.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: Taht Oyunları , game of thrones , kit harrington , rose leslie

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