Taht Oyunları'ndan nikah masasına: Dizi yıldızları evlendi

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin iki yıldısı Rose Leslie ile Kit Harrington'ın sette başlayan aşkları evlilikle taçlandı. İki oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu İskoçya'da bir şatoda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Leslie ve Harrington'ın düğününe dizideki rol arkadaşları da katıldı. İşte genç oyuncuların mutlu gününden objektiflerde yansıyanlar.
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