Serpil Örümcer’in büyük pişmanlığı! 'Sokaklarda yattım'
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Serpil Örümcer, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Uzun süre işsiz kalan ve bir süredir pazarcılık yapan Örümcer, yaşadığı zorlukları canlı yayında anlattı.
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Serpil Örümcer, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Uzun süre işsiz kalan ve bir süredir pazarcılık yapan Örümcer, yaşadığı zorlukları canlı yayında anlattı.
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