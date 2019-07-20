Serinlemek için En İyi 10 İçecek

Limonatayı, şerbeti, meyve suyunu, ayranı her daim içebilirsiniz elbette ama lezzetlerinin yazın soğuk soğuk katlandığına şüphe yok. İşin içine soğuk kahve, buzlu çay, punch da girince jürimiz de listemiz de coştu. İşte Türkiye’nin dört yanından alternatifleriniz...
Kent yazarı, gurme ve gazetecilerden oluşan büyük jüri seçti Deniz Alphan – Yemek yazarı Hülya Ekşigil – Yemek kültürü yazarı Ebru Erke –Milliyet gastronomi yazarı Onur Yazıcıoğlu – Mide Lobisi kurucusu Erdal İpekeşen – Doğan Burda Ankara temsilcisi Senem Bal Ay – İstanbul Life Yayın Yönetmeni Aynur Tartan – Hürriyet Cumartesi yazarı Çağdaş Ertuna – Milliyet kent yazarı Cenk Girginol – Kahve eğitmeni, gastronomi yazarı
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