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Serinlemek için En İyi 10 İçecek

Limonatayı, şerbeti, meyve suyunu, ayranı her daim içebilirsiniz elbette ama lezzetlerinin yazın soğuk soğuk katlandığına şüphe yok. İşin içine soğuk kahve, buzlu çay, punch da girince jürimiz de listemiz de coştu. İşte Türkiye’nin dört yanından alternatifleriniz...

Hürriyet Haber
20.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Serinlemek için En İyi 10 İçecekNext

Kent yazarı, gurme ve gazetecilerden oluşan büyük jüri seçti
Deniz Alphan – Yemek yazarı
Hülya Ekşigil – Yemek kültürü yazarı
Ebru Erke –Milliyet gastronomi yazarı
Onur Yazıcıoğlu – Mide Lobisi kurucusu
Erdal İpekeşen – Doğan Burda Ankara temsilcisi
Senem Bal Ay – İstanbul Life Yayın Yönetmeni
Aynur Tartan – Hürriyet Cumartesi yazarı
Çağdaş Ertuna – Milliyet kent yazarı
Cenk Girginol – Kahve eğitmeni, gastronomi yazarı

Etiketler: Limonata , gurme

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