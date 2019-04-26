Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrılığının perde arkası

3.5 yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı. Bir süredir ayrılacakları yönünde çıkan haberlerin üzerine çiftin yakın kaynakları, ilişkinin bittiği yönünde çıkan haberleri doğruladı.
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