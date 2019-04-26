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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrılığının perde arkası

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin aşkı sona erdi. Çift 3.5 yıllık ilişkilerini dostça bitirmeye karar verdi.

Sinem Vural
26.04.2019 - 11:14 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrılığının perde arkasıNext

3.5 yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı. Bir süredir ayrılacakları yönünde çıkan haberlerin üzerine çiftin yakın kaynakları, ilişkinin bittiği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Etiketler: ayrıldı

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