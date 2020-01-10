MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı kulisten izledi
GeriMagazin Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı kulisten izledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 08:08, /

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı kulisten izledi

Adı Serenay Sarıkaya ile anılan Cem Yılmaz, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında bir soruya yanıt verirken Sarıkaya’yı örnek gösterdi. Çekimleri güzel oyuncunun da izlediği ve ikilinin stüdyodan birlikte ayrıldığı öne sürüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

CEM Yılmaz’ın 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli’den, Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı için ayrıldığı öne sürülmüştü. Daha önce bu iddiayı yalanlayan Cem Yılmaz, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında ise kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.

2

Yılmaz, “Kimseyi stalk’luyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum mesela ona. O dalıp gitme mi stalk mu oluyor? Normalde bir sürü arkadaşım var, onlara dalmıyorum mesela.”

3Mesela Aleyna’yı takip etmek istiyorum

Mesela Aleyna’yı takip etmek istiyorum

Cem Yılmaz programda bir itirafta daha bulundu: “Sahte hesapla takip ettiğim kimse yok. Ancak haber yapılacağını bildiğim için takip etmek isteyip de edemediğim insanlar var. Mesela Aleyna Tilki komik bir tweet atıyor. Takip etmek istiyorum ama yapamıyorum. Bunun haber olması hoş olmaz diye düşünüyorum.”

4Çapkınlığım 10 üzerinden 1

Çapkınlığım 10 üzerinden 1

İbrahim Selim’in “Gözlerimin içine bak ve ne kadar çapkınsın söyle” sözlerine de Cem Yılmaz’ın yanıtı şöyle oldu: “Çapkınlık tatlı bir şey. Çapkın erkek, çapkın kadın tatlılığı vardır. Zampara değil ama. Zampara kaba bir söz. 10 üzerinden 1 olsun. Benim çapkınlığımdan ne olur? Ben utangaç bir insanımdır.”

5GECEDEN BİRLİKTE AYRILDILAR

GECEDEN BİRLİKTE AYRILDILAR

Zorlu PSM’de çekilen programın YouTube’da yayınlanmasının ardından ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Çekimleri 27 Aralık’ta yapılan programı Serenay Sarıkaya’nın da stüdyoda izlediği, Cem Yılmaz’ın yayının ardından Zorlu PSM’den güzel oyuncuyla birlikte ayrıldığı öne sürüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi