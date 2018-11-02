Serenay, "Bella kırmızısı" giymiş

Genç oyuncu Serenay Aktaş'ın önceki gece katıldığı galada giydiği kırmızı kıyafet gözlerden kaçmadı. Derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle öne çıkan elbise, kırmızı halının tarihe geçen elbiselerinden birini hatırlattı.
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