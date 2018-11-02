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Serenay, "Bella kırmızısı" giymiş

Genç oyuncu Serenay Aktaş'ın önceki gece katıldığı galada giydiği kırmızı kıyafet gözlerden kaçmadı. Derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle öne çıkan elbise, kırmızı halının tarihe geçen elbiselerinden birini hatırlattı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET

Hürriyet Haber
02.11.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:
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Serenay, Bella kırmızısı giymişNext

Serenay Aktaş'ın, başrollerinden birinde oynadığı Dünya Hali'nin galasında tercih ettiği kırmızı elbise, model Bella Hadid'in 2016'daki Cannes Film Festivali'nde giydiği elbiseye benziyordu.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET, AVALON

Etiketler: Bella Hadid , kırmızı elbise , Alexandre Vauthier

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