Seren Serengil ve Yaşar İpek'ten selülit davası

Seren Serengil eşi Yaşar İpek’le özel bir teknede tatil yaparken izinsiz fotoğraflarının çekildiğini ve ekranda selülitli gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek Can Tanrıyar ile Uçankuş Tv yetkililerine 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Serengil ayrıca fotoğrafların yayından kaldırılmasını talep etti.
Seren Serengil eşi Yaşar İpek’le özel bir teknede tatil yaparken izinsiz fotoğraflarının çekildiğini ve ekranda selülitli gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek Can Tanrıyar ile Uçankuş Tv yetkililerine 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Serengil ayrıca fotoğrafların yayından kaldırılmasını talep etti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.