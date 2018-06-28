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Seren Serengil ve Yaşar İpek'ten selülit davası

Seren Serengil eşi Yaşar İpek’le özel bir teknede tatil yaparken izinsiz fotoğraflarının çekildiğini ve ekranda selülitli gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek Can Tanrıyar ile Uçankuş Tv yetkililerine 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Serengil ayrıca fotoğrafların yayından kaldırılmasını talep etti.

Özge Eğrikar
28.06.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil ve Yaşar İpekten selülit davasıNext

Seren Serengil eşi Yaşar İpek’le özel bir teknede tatil yaparken izinsiz fotoğraflarının çekildiğini ve ekranda selülitli gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek Can Tanrıyar ile Uçankuş Tv yetkililerine 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Serengil ayrıca fotoğrafların yayından kaldırılmasını talep etti.

Fotoğraflar: Cenker TEZEL

Etiketler: Selülit

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