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Seren ile Demet arasında sular durulmuyor

İki ünlü ismin dostluğu bitme noktasına geldi...

Deniz BOY
10.03.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:
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Seren ile Demet arasında sular durulmuyorNext

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Etiler’de yemek yediği mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Gazetecilerle konuşmadan aracına yönelen Akalın’a Seren Serengil’in kendisi için söylediği "Dostluktan ya da merhametten anlayacak son kişidir. Anlasaydı beni hapise attıran avukatla çalışmazdı” sözleri hatırlatıldı.

Etiketler: seren serengil , demet akalın , gazete haberi

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