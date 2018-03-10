Seren ile Demet arasında sular durulmuyor

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Etiler’de yemek yediği mekandan çıkarken objektiflere takıldı.
Gazetecilerle konuşmadan aracına yönelen Akalın’a Seren Serengil’in kendisi için söylediği "Dostluktan ya da merhametten anlayacak son kişidir. Anlasaydı beni hapise attıran avukatla çalışmazdı” sözleri hatırlatıldı.
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