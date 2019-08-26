Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin> Serdar'ın boşanması değil, Serkan'ın sağlığı önemli!

Serdar'ın boşanması değil, Serkan'ın sağlığı önemli!

Serdar Ortaç, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sahneye çıktı.

Hürriyet Haber
26.08.2019 - 15:21 | Son Güncelleme:
1 / 11
Serdarın boşanması değil, Serkanın sağlığı önemliNext

Serdar Ortaç, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler arasında anne Nesrin Ortaç da vardı. magazinburada.net kameralarına konuşan Nesrin Ortaç çok konuşulacak açıklamalar yaptı...

Etiketler: nesrin ortaç , serkan ortaç

En Yeni Kelebek Galeriler

Serdar'ın boşanması değil, Serkan'ın sağlığı önemli!

Serdar'ın boşanması değil, Serkan'ın sağlığı önemli!

Günün Sütaş karikatürü!

Günün Sütaş karikatürü!

Çekirdek aile karavan tatilinde!

Çekirdek aile karavan tatilinde!

Ünlü oyuncudan sürpriz nikah! İlişki durumu: Evli

Ünlü oyuncudan sürpriz nikah! İlişki durumu: Evli

Romantik kutlama! 'İyi ki sen hep sen'

Romantik kutlama! 'İyi ki sen hep sen'

Sürpriz aşka mutlu son

Sürpriz aşka mutlu son

Beste'nin tatil pozu!

Beste'nin tatil pozu!

Anne olmak için gün sayıyor!

Anne olmak için gün sayıyor!

Kusursuz Bensu

Kusursuz Bensu

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.