Serdar'ın boşanması değil, Serkan'ın sağlığı önemli!

Serdar Ortaç, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler arasında anne Nesrin Ortaç da vardı. magazinburada.net kameralarına konuşan Nesrin Ortaç çok konuşulacak açıklamalar yaptı...
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