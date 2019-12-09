Serdar Ortaç'tan itiraf! 'İki keçi gibi inatlaştık ben boşandım'

* Acaba rahatsızlığınız mı yordu onu?



Olabilir ama hastalığımı bile bile evlendi benimle. Ama yormuş olabilir onu rahatsızlığım.Bir de Amerika'da kaza yaptı, o da yordu Chloe'yi. Onu hiçbir konuda suçlamıyorum. Onun için yaptığım her şey helali hoş olsun. Bir daha evlenebilir yaşı çok küçük sonuçta. Umarım hep mutlu olur.