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Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 08:25, /

Serdar Ortaç'ın o sözleri tepki çekti! Eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından boşandığı Chloe Loughnan için “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim" sözlerine Chloe'den yanıt geldi.

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1Açıklaması tepki çekti

Açıklaması tepki çekti

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019’da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı.

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Popçu “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” dedi.

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Bu rakamın 1 milyon TL olduğu iddiasına yorum yapmadı. Serdar Ortaç’ın bu sözleri Instagram’da en çok olumsuz yorum alan haberler arasındaydı. Kadınlar, Ortaç’a özetle şöyle yazdı: “Eski eşinden hizmetli gibi bahsetmen hiç yakışmadı.”

4Para peşinde değil

'Para peşinde değil'

İrlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe Loughan ise Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı. “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.

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Eski çiftin ortak bir dostu ise şu yorumu yaptı: “Chloe asla para peşinde değildi. Verilen miktar, şimdiki nafakaları düşünürseniz küçük kalıyor. Chloe saygısından hep susmayı tercih ediyor. 6-7 aydır görüşmüyorlar. İki kez telefonda konuştular. Chloe eski eşinin sağlığını merak etti.”

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