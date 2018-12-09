Haberler >Kelebek >Magazin>Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan ölümden dönmüştü! Aylar sonra ilk fotoğraf geldi
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan ölümden dönmüştü! Aylar sonra ilk fotoğraf geldi
Amerika’da motosiklet kazası geçiren Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'ın tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Loughnan'ın bugün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Amerika’da motosiklet kazası geçiren Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'ın tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Loughnan'ın bugün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.