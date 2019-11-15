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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
15 Kasım 2019 - 08:00,

Serdar Ortaç: Eski hanıma her şey helal

SERDAR Ortaç, önceki akşam Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, artık sosyal medyadan uzak durduğunu açıkladı.

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“Instagram’a bakmamak için telefonumu arabada bırakıyorum. Çünkü karşıma sürekli yalan haberler çıkıyor. Benim bir sevgilim yok, biriyle sevgili yazmışlar. Eski hanım için de aynı şeyleri yazıp çiziyorlar. Eski hanımı bıraksınlar, benimle uğraşsınlar.”

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Eski eşi Chloe Loughnan’ın maddi konularda kendisine her zaman yardımcı olduğunu belirten şarkıcı, “Eski hanım yaşına rağmen her şeyin hesabını çok iyi yapardı. Ona her şey helal olsun” dedi

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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