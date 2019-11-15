Serdar Ortaç: Eski hanıma her şey helal

8 aylık hamile olan Hazal Kaya önceki akşam kuaförden çıkarken görüntülendi.
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, piyasanın en çok talep gören ürünlerinden olan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu diğer yatırım altınlarına göre daha çok merak ediliyor. Altın fiyatları dünkü fiyatların biraz daha üzerinde seyrederken tüm yatırım altınlarının değerleri değişti. Peki 15 Kasım Cuma günü Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL?