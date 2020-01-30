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Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 14:24, /

Serdar Ortaç: Annem Caroline’i çok sevdi!

Caroline Yılmaz’ın “Canı Sağolsun” adlı şarkısının klip çekiminde Caroline ile kamera karşısına geçen Serdar Ortaç “Nasıl ikna oldunuz sorusuna” “Caroline 10 numara” diye cevap verdi.

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Serdar Ortaç, bu kez kendi bestesini değil söz ve müziği Caroline Yılmaz’a ait olan “Canı Sağolsun” adlı şarkıyı Caroline Yılmaz ile birlikte seslendirdi. 14 Şubat’ta yayınlanacak klibin çekimleri önceki akşam gerçekleşti. Yönetmenliğini Erdi Sevinç’in yaptığı klip çekimlerinde Serdar Ortaç ile Caroline samimi görüntüleriyle dikkat çekti. Hep kendi bestelerini okuyan Serdar Ortaç, “Nasıl ikna oldunuz?” sorusuna “Caroline 10 numara. 30 sene kendi şarkılarımı okudum ama bu şarkıya inanmasam beğenmesen içinde olmazdım. Caroline’nin beste yeteneğini bilmiyordum şahane besteler yapmış. İlk defa bir şarkının orasına burasına karışmadım.” cevabını verdi.

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İkili klip çekimi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Caroline Yılmaz “Sevgiler Günü’ne yalnız mı gireceksiniz?” sorusuna tabi diye cevap verdi. Bunun üzerine Serdar Ortaç “ bul birini onunla gir” dedi. Caroline, Serdar Ortaç’ın bu açıklaması üzerine “o zaman sevgililer gününe Serdar Ortaç ile gireceğim” dedi.

3ANNEM DE BESTE YAPIYOR

ANNEM DE BESTE YAPIYOR

Serdar Ortaç “Caroline ile annem konuşuyorlar. Annem Nesrin Ortaç, Türkan Şoray hayranıydı, bu yüzden Caroline’i çok sevdi. Annemin de besteleri var. Caroline için yolladı yakında ona dinleteceğim” diyerek annesinin Caroline ile olan samimiyetinden bahsetti.

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