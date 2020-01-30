Serdar Ortaç: Annem Caroline’i çok sevdi!

Serdar Ortaç, bu kez kendi bestesini değil söz ve müziği Caroline Yılmaz’a ait olan “Canı Sağolsun” adlı şarkıyı Caroline Yılmaz ile birlikte seslendirdi. 14 Şubat’ta yayınlanacak klibin çekimleri önceki akşam gerçekleşti. Yönetmenliğini Erdi Sevinç’in yaptığı klip çekimlerinde Serdar Ortaç ile Caroline samimi görüntüleriyle dikkat çekti. Hep kendi bestelerini okuyan Serdar Ortaç, “Nasıl ikna oldunuz?” sorusuna “Caroline 10 numara. 30 sene kendi şarkılarımı okudum ama bu şarkıya inanmasam beğenmesen içinde olmazdım. Caroline’nin beste yeteneğini bilmiyordum şahane besteler yapmış. İlk defa bir şarkının orasına burasına karışmadım.” cevabını verdi.