'Serdar bana para vermiyormuş...'

Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Ortaç aylar sonra İstinyePark’da görüntülendi.İddiaların aksine mutluluk pozu veren Ortaç çifti gazetecilerin sorularına da yanıtladı.
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