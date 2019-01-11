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'Serdar bana para vermiyormuş...'

Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Ortaç aylar sonra İstinyePark’da görüntülendi.

Hürriyet Haber
11.01.2019 - 11:45 | Son Güncelleme:
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Serdar bana para vermiyormuş...Next

Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Ortaç aylar sonra İstinyePark’da görüntülendi.İddiaların aksine mutluluk pozu veren Ortaç çifti gazetecilerin sorularına da yanıtladı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: chloe loughnan , boşanıyorlar mı

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