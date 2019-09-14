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Seninle yatağa girmek hiç bu kadar güzel olmamıştı

Dünyanın en genç zengini, ünlü bir dergi için sevgilisiyle röportaj yaptı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

INSTAGRAM, BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
14.09.2019 - 10:35 | Son Güncelleme:
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Seninle yatağa girmek hiç bu kadar güzel olmamıştıNext

Dünyanın, kendi servetini kendisi yaratan en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi. Kızının babası olan sevgilisi Travis  Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

INSTAGRAM, BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: Kylie Jenner , travis scott , playboy

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