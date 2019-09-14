Seninle yatağa girmek hiç bu kadar güzel olmamıştı

Dünyanın, kendi servetini kendisi yaratan en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi. Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.
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