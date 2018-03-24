'Senin kafanı, gözünü kırarım!'

BU sezon Başakşehir’de forma giyen ünlü futbolcu Arda Turan, önceki akşam eşi Aslıhan Doğan, kardeşi Okan Turan ve onun kız arkadaşı ile Nişantaşı’ndaydı. Hep birlikte bir restoranda yemek yiyen aile, çıkışta otomobillerine doğru yürürken habercilerle sohbet etti.
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