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'Senin kafanı, gözünü kırarım!'

Yaklaşık iki hafta önce nikah masasına oturan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, önceki gün Nişantaşı’nda yemekteydi. Restoran çıkışında yöneltilen bir soru ünlü futbolcuyu sinirlendirdi, ortam gerildi.

Sayit DURMAZ
24.03.2018 - 16:04 | Son Güncelleme:
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Senin kafanı, gözünü kırarımNext

BU sezon Başakşehir’de forma giyen ünlü futbolcu Arda Turan, önceki akşam eşi Aslıhan Doğan, kardeşi Okan Turan ve onun kız arkadaşı ile Nişantaşı’ndaydı. Hep birlikte bir restoranda yemek yiyen aile, çıkışta otomobillerine doğru yürürken habercilerle sohbet etti.

Etiketler: gazete haberi

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