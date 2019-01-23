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Seni unutmayacağız Ayşen Gruda

Takvimler 30 Kasım 1945 tarihini gösteriyordu. İstanbul'un Yeşilköy semtinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde karargah olarak kullanılan bir köşkte bir bebek dünyaya gözlerini açtı. Annesi ve kara tren makinisti olan babası"Ayşen" dediler bebeğin adına.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV 

Hürriyet Haber
23.01.2019 - 15:06 | Son Güncelleme:
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Seni unutmayacağız Ayşen GrudaNext

Yıllar sonra Türk sinemasına ve tiyatrosuna adını "Domates Güzeli" olarak yazdıracak olan usta oyuncu Ayşen Gruda'nın yaşam öyküsü böyle başladı işte.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV  

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