Seni unutmayacağız Ayşen Gruda

Takvimler 30 Kasım 1945 tarihini gösteriyordu. İstanbul'un Yeşilköy semtinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde karargah olarak kullanılan bir köşkte bir bebek dünyaya gözlerini açtı. Annesi ve kara tren makinisti olan babası"Ayşen" dediler bebeğin adına.
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