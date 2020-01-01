Genç aşıkların yeni yıl öpücüğü

24 yaşındaki Lipa ile Hadid, bir yandan denizin ve güneşin keyfini yaşarken bir yandan da nasıl aşk sarhoşu olduklarını gözler önüne serdi. Zaman zaman liseli aşıklar gibi el ele tutuşup sohbet eden çift zaman zaman da ateşli anlar yaşadı.



BACKGRID USA