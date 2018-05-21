İyi kovmadılar seni!

Aileden olmayanların bile aylardır nefeslerini tutarak beklediği kraliyet düğünü sonunda gerçekleşti. Prens Harry ile eski oyuncu Meghan Markle, St. George's Şapeli'nde hayatlarını birleştirdi. Elbette bütün gözler gelin Markle'ın üzerindeydi.
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