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İyi kovmadılar seni!

Aileden olmayanların bile aylardır nefeslerini tutarak beklediği kraliyet düğünü sonunda gerçekleşti. Prens Harry ile eski oyuncu Meghan Markle, St. George's Şapeli'nde hayatlarını birleştirdi. Elbette bütün gözler gelin Markle'ın üzerindeydi.

Hürriyet Haber
21.05.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:
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İyi kovmadılar seniNext

Gelinliğinden duvağına, tacından tatılarına her ayrıntı incelendi. Ama düğünde en az Markle kadar ilgi çeken biri daha vardı: Prens Harry'nin ağabeyi Prens William'ın eşi Kate Middleton. 

Etiketler: kate middleton , pippa middleton

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