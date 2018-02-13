Perihan Savaş'tan hayatını kaybeden eşine duygusal veda: Seni çok özlüyorum
Perihan Savaş, 1995 yılında, daha 39 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer için Sevgililer Günü öncesi duygusal bir mektup kaleme aldı. Ünlü oyuncu, mektubunda eşine “Bana aşkın nasıl olduğunu öğreten adam” diye seslendi.
Perihan Savaş, 1995 yılında, daha 39 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer için Sevgililer Günü öncesi duygusal bir mektup kaleme aldı. Ünlü oyuncu, mektubunda eşine “Bana aşkın nasıl olduğunu öğreten adam” diye seslendi.
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