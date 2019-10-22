Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek > Magazin>Seni aldattım, yakında öpüşme fotoğraflarım da çıkacak

Seni aldattım, yakında öpüşme fotoğraflarım da çıkacak

Bugüne kadar hep karısını aldatan erkek ünlülerle ilgili haberler okuduk.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
22.10.2019 - 12:35 |Son Güncelleme:
1
Seni aldattım, yakında öpüşme fotoğraflarım da çıkacakNext

İstatistiklere vurulduğunda çoğunlukla olan da bu. Ama bazen kadınların da skandal ilişkiler yaşayıp eşlerini aldattıkları oluyor. İşte gösteri dünyasının "kalbine söz geçiremeyip" başkalarına aşık olan ünlü kadınları.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Etiketler: aldatan ünlüler , eşini aldatan ünlüler , aldatma
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.