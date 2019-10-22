Seni aldattım, yakında öpüşme fotoğraflarım da çıkacak

İstatistiklere vurulduğunda çoğunlukla olan da bu. Ama bazen kadınların da skandal ilişkiler yaşayıp eşlerini aldattıkları oluyor. İşte gösteri dünyasının "kalbine söz geçiremeyip" başkalarına aşık olan ünlü kadınları.
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