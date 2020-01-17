Seneye 50 yaşında

Meksikalı şarkıcı ve oyuncu Ninel Conde,eşi ve oğluyla birlikte Miami'de havuz keyfi yaptı. Kaldıkları otelin havuz başında görüntülenen 49 yaşındaki Ninel Conde, açık renk ve pırıltılı bikinisini ona uygun renkte pareo ve bir şapkayla tamamladı. Ninel Conde'nin takılarından havuz başında bile vazgeçmemesi dikkatlerden kaçmadı.



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