Seneye 50 yaşında

Ünlü oyuncu ve şarkıcı havuz başında formda görüntüsüyle dikkatleri üzerinde topladı.
BACKGRID USA
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Meksikalı şarkıcı ve oyuncu Ninel Conde,eşi ve oğluyla birlikte Miami'de havuz keyfi yaptı. Kaldıkları otelin havuz başında görüntülenen 49 yaşındaki Ninel Conde, açık renk ve pırıltılı bikinisini ona uygun renkte pareo ve bir şapkayla tamamladı. Ninel Conde'nin takılarından havuz başında bile vazgeçmemesi dikkatlerden kaçmadı.
BACKGRID USA
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Ninel Conde'ye bu tatilinde eşi Giovanni Medina ile oğlu Emmanuel eşlik etti. Conde daha önce Ari Telch ve Juan Zepeda ile evlenip boşanmıştı. Ünlü yıldızın oğlunun yanı sıra Sofia adında bir de kızı bulunuyor.
BACKGRID USA
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Ninel Conde, Miami tatilinde güneşlenirken bir yandan da ceh telefonunu elinden bırakmadı. Conde zaman zaman çektiği pozları sosyal medya sayfasından da paylaştı.
BACKGRID USA
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Conde'nin ilerleyen yaşına ve dünyaya getirdiği iki çocuğa rağmen fiziksel görüntüsünü koruyor olması da dikkatlerden kaçmadı.