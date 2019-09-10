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‘Süleyman abinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim’

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Acı haberi öğrenen ünlüler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi;

Hürriyet Haber
10.09.2019 - 10:57 | Son Güncelleme:
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‘Süleyman abinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim’Next

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Usta ismin vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Acı haberi öğrenen ünlüler duygularını dile getirdi;

Etiketler: Yeşilçam’ın Renkleri

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