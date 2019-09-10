‘Süleyman abinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim’
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Acı haberi öğrenen ünlüler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi;
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