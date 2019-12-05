Senden çocuğum olsun istiyorum

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Hayatımın aşkını buldum ve ondan bir çocuk doğurmak isterim." Bu sözler gösteri dünyasında JLo olarak anılan Jennifer Lopez'e ait.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Bir süre önce 50 yaşına giren Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den bir çocuk dünyaya getirme fikrine açık olduğunu söyledi.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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People dergisinin "Yılın İnsanları 2019" sayısına röportaj veren Lopez "hayatının geri kalanını Rodriuez ile geçirmek istediğini" belirterek ailesini genişletmeyi arzu ettiğini de söyledi.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
3
Jennifer Lopez "Tanrı'nın planları içinde bu var mı bilmiyorum ama bunu denemek isterim. Yeni bir çocuk fikrine çok açığım" dedi.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Bugüne kadar üç kez evlenen Jennifer Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden Emme ve Maximilian adında biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Alex Rodriguez'in ise Cyhthia Scurtis ile evliliğinden Natasha ve Ella adında iki kızı bulunuyor. Lopez ve Rodriguez, birlikte dört çocuklu bir hayat yaşıyorlar. Her ikisinin de diğerinin çocuklarıyla arası çok iyi.