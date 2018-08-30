Şuna bakın kocasının ceketini giyip gitmiş!

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle bir süre sessiz kaldıktan sonra tekrar kamuoyunun karşısına çıktı. Eşi Prens Harry ile birlikte katıldığı etkinlikte tercih ettiği etek boyu yüzünden de eleştiri oklarını üzerine çekti.
Hayatlarını birleştirdikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan Prens Harry ile eski bir oyuncu olan Meghan Markle, dün gece bir müzikal gösteri izlemeye gitti.
Prens Harry'nin yöneticisi oldğu vakfa gelir sağlamak amacıyla perde açan Hamilton adlı müzikal Londar'daki Victoria Palace Theater'da seyirciyle buluştu. Prens Harry ve Meghan Markle gösteri öncesi müzikal ekibiyle tanışıp sohbet etti. Gecenin en çok dikkat çeken kişisi ise Meghan Markle oldu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.