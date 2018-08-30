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Şuna bakın kocasının ceketini giyip gitmiş!

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle bir süre sessiz kaldıktan sonra tekrar kamuoyunun karşısına çıktı. Eşi Prens Harry ile birlikte katıldığı etkinlikte tercih ettiği etek boyu yüzünden de eleştiri oklarını üzerine çekti.

Hürriyet Haber
30.08.2018 - 09:20 | Son Güncelleme:
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Şuna bakın kocasının ceketini giyip gitmişNext

Hayatlarını birleştirdikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan Prens Harry ile eski bir oyuncu olan Meghan Markle, dün gece bir müzikal gösteri izlemeye gitti.

Prens Harry'nin yöneticisi oldğu vakfa gelir sağlamak amacıyla perde açan Hamilton adlı müzikal Londar'daki Victoria Palace Theater'da seyirciyle buluştu. Prens Harry ve Meghan Markle gösteri öncesi müzikal ekibiyle tanışıp sohbet etti. Gecenin en çok dikkat çeken kişisi ise Meghan Markle oldu.

Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters 

Etiketler: İngiliz kraliyet ailesi

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