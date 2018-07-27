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Beni bir kere bile bu şekilde öpmedin!

Bütün dünyanın göze onların üzerinde.. Bir yanda Kate Middleton ve Prens William diğer yanda Prens Harry ve Meghan Markle. İki gelin arasındaki rekabet söylentileri, tarzlarıyla ilgili tartışmalar derken dünyada milyonlarca kişi gözlerini onların üzerinden ayıramıyor.

Hürriyet Haber
27.07.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:
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Beni bir kere bile bu şekilde öpmedinNext

Prens Harry ve Meghan Markle, dün katıldıkları polo maçında beklenmedik bir davranış sergilediler. Onca objektifin ve seyircinin karşısında birbirlerini dakikalar boyunca ateşli bir şekilde öptüler.

Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters, Backgrid UK, Backgrid USA

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