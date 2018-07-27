Beni bir kere bile bu şekilde öpmedin!

Bütün dünyanın göze onların üzerinde.. Bir yanda Kate Middleton ve Prens William diğer yanda Prens Harry ve Meghan Markle. İki gelin arasındaki rekabet söylentileri, tarzlarıyla ilgili tartışmalar derken dünyada milyonlarca kişi gözlerini onların üzerinden ayıramıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.