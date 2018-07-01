Haberler >Kelebek >Magazin>Sen bir tek Eylül'ü öldürmedin! Anayı, babayı içimizdeki yaşan enerjisini öldürdün...
Sen bir tek Eylül'ü öldürmedin! Anayı, babayı içimizdeki yaşan enerjisini öldürdün...
22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ünlü isimler isyan etti. Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ünlü isimler isyan etti. Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
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