'Sen artık hiç eğlenceli değilsin’ deyip terk etmişti...Sürpriz gelişme

Şarkıcı Aslı Zen, Mayıs 2017'de nikah masasına oturduğu Bilal Yıldız'dan boşanma kararı almıştı. Zen, barıştıklarını ve boşanma davasını geri çektiklerini Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla ilan etti.
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