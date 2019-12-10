Şemsiyeli koruma

Hamile model konuk olduğu programa giderken objektiflere böyle takıldı.
BACKGRID USA
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İlk bebeğine hamile olan model Ashley Graham, New York'ta konuk olduğu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon adlı programa şemsiyeli korumalarla gitti.
BACKGRID USA
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Justin Ervin ile evli olan 32 yaşındaki Graham, soğuk havaya rağmen askılı bir elbise ve açık ayakkabılar giydi.
BACKGRID USA
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Geleneksel hamile kıyafeti yerine dar bir kıyafet tercih eden Graham'ı yağan yağmurdan ellerinde şemsiye olan üç tane görevli korudu.
BACKGRID USA
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Stüdyo girişinde bekleyen hayranlarını kırmayan Graham, onlara imza dağıtıp hatıra pozları çektirdi.
BACKGRID USA
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Graham daha sonra şemsiye taşıyan görevlilerle birlikte stüdyoya girdi.
BACKGRID USA Ashley Graham moda dünyasında sadece zayıf modellerin öne çıkmasına karşı duran "bedensel olumlama" akımının öncülerinden. Dünyada sadece zayıf kadınlar olmadığını moda dünyasının kıvrımlı kadınları da düşünmesi gerektiğini yüksek sesle dile getiren Graham, bu alanda bir akımın öncüsü haline geldi.
BACKGRID USA
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Graham, kendisi gibi kıvrımlı kadınlar için iç çamaşırı ve plaj kostümleri de tasarlıyor aynı zamandı. Model, kısa bir süre sonra ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.