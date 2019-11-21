Semih Şentürk ile Pınar Şentürk'ün villasına ziyaretçi akını! Bakan çok, alan yok

İstanbul Sancaktepe’de bir evde annenin temizlik yaptığı sırada çocukların ateşle oynaması az kalsın faciayla sonlanacaktı. Ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangında dumandan etkilenen anne itfaiye tarafından kurtarıldı. Bina sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı.
Kapalıçarşı'da 21 Kasım Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu sorusu, alım ya da satım yapmak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 21 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen binlerce kişi, İnternet üzerinden güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, Kapalıçarşı ve kuyumcularda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler