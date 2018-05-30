Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Semavi Eyice ile Erbakan'ın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı

    Semavi Eyice ile Erbakan'ın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı

    Sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:
    1 / 34
    Semavi Eyice ile Erbakanın eniştesi son yolculuğuna uğurlandıNext

    Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle önceki gün hayata gözlerini yuman 96 yaşındaki Prof. Dr. Semavi Eyice ile merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı son yolculuklarına uğurlandı.

    Etiketler: cenaze töreni , erdoğan , ekemeleddin ihsanoğlu , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    Survivor 2018'de o anlar!

    Survivor 2018'de o anlar!

    Semavi Eyice ile Erbakan'ın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı

    Semavi Eyice ile Erbakan'ın eniştesi son yolculuğuna uğurlandı

    Yıllar sonra mayolu poz

    Yıllar sonra mayolu poz

    Sen bir de yaşlanınca gör bu dövmeleri...

    Sen bir de yaşlanınca gör bu dövmeleri...

    Motosiklet kulübü başkanı Hakan Yıldırım yaşam mücadelesi veriyor

    Motosiklet kulübü başkanı Hakan Yıldırım yaşam mücadelesi veriyor

    Sakatlandı

    Sakatlandı

    Bilge Ana’nın sözleri, Yunus’un şiirleri gibi herkesin kalbine dokundu

    Bilge Ana’nın sözleri, Yunus’un şiirleri gibi herkesin kalbine dokundu

    Son dakika: Sabri Sarıoğlu ve 2 isim...

    Son dakika: Sabri Sarıoğlu ve 2 isim...

    "Hababam Sınıfı'na kahkahayla girdim"

    "Hababam Sınıfı'na kahkahayla girdim"

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri